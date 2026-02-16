Εντός μίας ή δύο ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στον υπουργό Άμυνας η εσωτερική έρευνα του ΓΕΕΦ, για την εξαφάνιση εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ από πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς.

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Πάλμας σε δηλώσεις του, «Αυτή τη βδομάδα είμαστε σε θέση να τοποθετηθούμε σε ότι αφορά την εσωτερική έρευνα που αφορά το γενικό επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Το δικό μας το πόρισμα σε μια-δυο μέρες δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, θα είναι έτοιμο και θα έχουμε να ανακοινώσουμε πράγματα».

Να σημειωθεί ότι η έρευνα, η οποία διεξάγεται από τον Ταξίαρχο Άλκη Αλκιβιάδη, επικεντρώνεται σε πιθανές παραλείψεις, στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφάλειας, αλλά και σε ενδεχόμενες ευθύνες στελεχών που συμμετείχαν στην άσκηση.



Παράλληλα, η απόδοση πειθαρχικών ευθυνών είναι δεδομένη, αφού εκ του αποτελέσματος ο χώρος άσκησης στο Πεδίο Βολής αποδείχθηκε «ξέφραγο αμπέλι».



Την ίδια ώρα, προχωρεί η ποινική διερεύνηση από πλευράς Αστυνομίας.



Επίσης, ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι «Σε ότι αφορά τα ζητήματα που αφορούν το ποινικό μέρος, είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της αστυνομίας δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι νεότερο να ανακοινωθεί».



Να υπενθυμιστεί ότι θετικό στοιχείο παραμένει το γεγονός ότι, τα συγκεκριμένα εκρηκτικά απαιτούν πυροκροτητή προκειμένου να ενεργοποιηθούν.







