Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτικό όχημα εν κινήσει στην περιοχή Αεροδρομίου Λάρνακας παρά το πάρκο Τεκκέ, αναφέρει ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 13:13.

Ο οδηγός του οχήματος, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και αφού στάθμευσε το όχημά του, εξήλθε με ασφάλεια χωρίς να κινδυνεύσει.

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, στο σημείο υπήρχε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείτε φωτογραφίες από το CY Police Checkpoints: