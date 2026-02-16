Σε ευθεία δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο Αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, απευθύνοντας αιχμές προς τον Δήμαρχο Λεμεσού, με αφορμή, όπως αναφέρει, τα πολυάριθμα ταξίδια στο εξωτερικό από την έναρξη της θητείας του κ. Αρμεύτη.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πρωτοπαπάς τονίζει ότι η κριτική «δεν είναι προσωπική επίθεση, αλλά θεσμικό καθήκον», απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό περί «παραπληροφόρησης» που, όπως υποστηρίζει, αποδίδεται σε όσους ζητούν εξηγήσεις.



«Το ζήτημα είναι η δικαιολόγηση»

Ο Αντιδήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι δεν αμφισβητεί την αναγκαιότητα των ταξιδιών, ωστόσο θέτει ερωτήματα για τον αριθμό και τη συχνότητά τους, κάνοντας λόγο για «υπερβολικά, περιττά και πολυπληθή ταξίδια από την πρώτη ημέρα της θητείας».

Όπως σημειώνει, το βασικό ζήτημα δεν είναι το τελικό ποσό που έχει δαπανηθεί, αλλά η επαρκής δικαιολόγηση των μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό θέτει δημόσια δύο συγκεκριμένα ερωτήματα:

Έχει ξεπεραστεί ή όχι το εγκεκριμένο κονδύλι για ταξίδια στο εξωτερικό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο;

Γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα οφέλη των ταξιδιών αυτών;

Αιχμές για μονομερείς αποφάσεις

Παράλληλα, ο κ. Πρωτοπαπάς αναφέρεται και σε «μονομερείς ενέργειες και αποφάσεις χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου», φέρνοντας ως παράδειγμα εκδήλωση με Τουρκοκύπριο εκπρόσωπο.

«Η χρηστή διοίκηση ξεκινά από το παράδειγμα που δίνει ο ίδιος ο Δήμαρχος», υπογραμμίζει, καλώντας τον κ. Αρμεύτη να δώσει σαφείς απαντήσεις.



