Απάντηση σε όσα καταγγέλλει ο Αντιδήμαρχος Μέσας Γειτονιάς δίνει ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, με δημόσια ανάρτησή του.

Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας», στοχοποιώντας τον Αντιδήμαρχο Μέσας Γειτονιάς, Μάριος Πρωτοπαπάς, τον οποίο κατηγορεί για δημιουργία εντυπώσεων και πολιτική εκμετάλλευση του ζητήματος των υπηρεσιακών ταξιδιών.

Όπως αναφέρει, τα στοιχεία για τα ταξίδια είναι επίσημα καταγεγραμμένα και έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και μήνες. Σύμφωνα με την Κατάσταση Πληρωμών Ταξιδιών για την περίοδο 1/7/2024 – 11/9/2025, το συνολικό ποσό ανέρχεται σε €120.727,46.

Ο κ. Αρμεύτης επισημαίνει, ωστόσο, ότι ένα κρίσιμο στοιχείο αποσιωπάται: περίπου τα μισά έξοδα αφορούν πολιτιστικές αποστολές και συμμετοχές της Φιλαρμονικής και άλλων πολιτιστικών σχημάτων της πόλης σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις εκπροσώπησης της Λεμεσού στο εξωτερικό.

Το υπόλοιπο ποσό, σύμφωνα με την ανάρτηση, «αφορά κυρίως ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα, όπως τα LC3, NEXT, metaCCAZE, Net Zero Cities, Empower Women και euPolis, μέσα από τα οποία ο Δήμος εξασφαλίζει συνεργασίες, τεχνογνωσία και χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, τονίζεται ότι μεγάλος αριθμός των ταξιδιών καλύφθηκε από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».

«Το πραγματικό καθαρό κόστος για τον Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο από τα ποσά που σκόπιμα διακινούνται και εκτιμάται ότι είναι κάτω από €25.000», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος στρέφεται προσωπικά κατά του κ. Πρωτοπαπά, κάνοντας λόγο για «χυδαία και σεξιστική συμπεριφορά» απέναντι σε άλλους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και για επιμονή σε λαϊκισμό και προσπάθεια να παρουσιαστεί η Δημοτική Αρχή ως σπάταλη. «Η συμπεριφορά του τους τελευταίους μήνες είναι ντροπή για την πόλη μας», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο κ. Αρμεύτης υπογραμμίζει ότι η Λεμεσός δεν έχει ανάγκη από «κραυγές και ψέματα», αλλά από σοβαρότητα και έργο, διαβεβαιώνοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και υπευθυνότητα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές ευκαιρίες και προβάλλοντας διεθνώς την πόλη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.