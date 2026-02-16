Οδική σύγκρουση (υλικές ζημιές μόνο) σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, πριν από την έξοδο προς Τσέρι, συνεπεία του οποίου είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι οδηγοί, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των επί καθήκοντι μελών της τροχαίας.

Η αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, πριν από την έξοδο προς Τσέρι, έχει δοθεί στην κυκλοφορία.

