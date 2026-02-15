Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Δευτέρα και την Τρίτη στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή. Την Δευτέρα και την Τρίτη στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη κατά διαστήματα.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, τοπικά στα νοτιοδυτικά και βόρεια παράλια, μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ενώ το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το απόγευμα της Τεταρτης τα φαινόμενα εξασθενούν.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο ενώ μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.