Κραυγή αγωνίας από γονείς μαθητών δημοτικού σχολείου. Καταγγέλλουν ότι τα παιδιά τους πέφτουν σχεδόν καθημερινά θύματα εκφοβισμού και σωματικών επιθέσεων από συμμαθητή τους, με τις εκκλήσεις τους προς τη Διεύθυνση του σχολείου αλλά και το Υπουργείο Παιδείας να καταλήγουν όπως αναφέρουν στο κενό.

Οι γονείς στέλνουν επιστολές διαμαρτυρίας εδώ και τέσσερεις μήνες.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία που εξασφάλισε το ΣΙΓΜΑ, η πρώτη κρούση έγινε στον διευθυντή τον περασμένο Νοέμβριο.

«Εκφράζουμε έντονη ανησυχία, για τα καθημερινά περιστατικά με μαθητή της τάξης, ο οποίος επιδεικνύει επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά, λεκτικές και σωματικές επιθέσεις προς συμμαθητές του, φωνές και συνεχή διατάραξη της μαθησιακής διαδικασίας. Τα παιδιά μας έρχονται στο σχολείο με φόβο, άγχος και με την αίσθηση ότι δεν είναι προστατευμένα. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για επαναλαμβανόμενα και καθημερινά περιστατικά ανεπιθύμητων αρνητικών συμπεριφορών, τα οποία, , αυξάνονται αντί να αποτρέπονται».

Ένα μήνα αργότερα ακολούθησε επίσημη καταγγελία στην επιθεωρήτρια του σχολείου με το ίδιο αίτημα, την διασφάλιση της προστασίας των παιδιών τους.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε μάλιστα στην Υπουργό Παιδείας και στην Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η Διεύθυνση του σχολείου, μας ενημέρωσε στις 9/12/2025, ότι έχει ήδη συνεδριάσει η Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Ενδοσχολικής Βίας του σχολείου μας, η οποία έχει προβεί στις προβλεπόμενες θεσμοθετημένες ενέργειες, μεταξύ άλλων αποστέλλοντας πολυσέλιδη έκθεση γεγονότων στο Υπουργείο.

Ωστόσο, παρά τις ενέργειες αυτές, η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου και επιδεινώνεται ραγδαία, καθιστώντας επιτακτική την άμεση, ενεργή και ουσιαστική παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Από πλευράς του, το Υπουργείο Παιδείας σε επιστολή του διαβεβαιώνει ότι λήφθηκαν μέτρα.

Τα ζητήματα συμπεριφοράς του συγκεκριμένου μαθητή είναι γνωστά στη διεύθυνση του σχολείου και τελούν υπό συστηματική παρακολούθηση.

Έχουν ήδη ληφθεί και εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα.

Έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής Αγωγής Υγείας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, εφαρμόζονται παιδαγωγικά μέτρα σε επίπεδο τάξης/σχολείου, έχει ενισχυθεί η επιτήρηση.

Μέτρα τα οποία όπως καταγγέλλουν σε όλους τους τόνους οι γονείς δεν επίλυσαν το πρόβλημα, με τους ίδιους να ετοιμάζονται να στείλουν νέα επιστολή διαμαρτυρίας στους αρμόδιους.

Το Σίγμα προσπάθησε να επικοινωνήσει με την επιθεωρήτρια του σχολείου, χωρίς αποτέλεσμα ενώ όταν έθεσε το ζήτημα ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας έλαβε διαβεβαιώσεις ότι θα διερευνηθεί πλήρως.

Το ζήτημα της ενδοσχολικής βίας λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς σύμφωνα με τα τελευταία έκθεση του Υπουργείου Παιδείας τη σχολική χρονιά 2023- 2024 2.522 περιστατικά παιδιά έπεσαν θύματα κάποιας μορφής ενδοσχολικής βίας.

Θύματα βίας και εκφοβισμού στα σχολεία

Σωματική: 457

Λεκτική: 1.270

Σχεσιακή: 660

Καταστροφή Περιουσίας: 135

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας, Παύλο Μυλωνά, «το πρόβλημα της παραβατικότητας και των εγκληματικών πολλές φορές ενεργειών από μαθητές σε βάρος μαθητών και μαθητριών είναι χρόνιο και δεν επιλύεται μεμονωμένα, αλλά συντονισμένα, οργανωμένα και επενδύοντας σημαντικά ποσά για να δημιουργηθούν δομές στήριξης των παιδιών. Η εικόνα που έχω είναι ότι κανένας δεν ασχολείται ουσιαστικά με αυτό το θέμα».

Η αδυναμία πρόληψης των παραβατικών συμπεριφορών στις σχολικές μονάδες αποτυπώνεται και από στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σήμερα υπάρχουν μόλις 70 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι για όλη την Κύπρο και 10.500 παραπομπές μαθητών ετησίως.