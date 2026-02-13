Σήμερα, ένα παιδί στην Κύπρο μπορεί να ξυπνήσει και πριν καν σηκωθεί από το κρεβάτι, να είναι ήδη “μέσα” στον κόσμο. Όχι στον πραγματικό, στον ψηφιακό.

Ένα ατελείωτο feed στο κινητό, παιχνίδια, συνομιλίες με αγνώστους και ένας αλγόριθμος που ξέρει ακριβώς τι το κρατά κολλημένο στην οθόνη.

Η έρευνα ξεκινά από μια πόρτα. Πόρτα παιδικού δωματίου.

Πίσω της… ένα παιδί. Και έξω… μια μητέρα που δεν ήξερε πώς να το φέρει πίσω.

«Έχω έναν γιο 14,5 προς 15 χρονών. Περνούσε αρκετό χρόνο στο διαδίκτυο και στις αρχές του γυμνασίου αντιληφθήκαμε ότι κάτι πάει λάθος.»

Από το παιδί… στο παιδί που κλείνεται. Που αποκόπτεται.

Που “χάνεται” μέσα στην οθόνη.

«Όταν μιλούμε για εθισμό στα social media, μιλούμε για υπερβολική και καταναγκαστική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», αναφέρει η Κλινική Ψυχολόγος, Ντόρις Καμαρα.

Στέρηση ύπνου. Πτώση στο σχολείο. Απομόνωση. Και μια οικογένεια σε μόνιμη ένταση.

«Όταν έφτανα να του πιάσω το κινητό άρχιζε να βρίζει. Έτυχε φορές που με έσπρωξε δυνατά και στεκόμουν έξω από το δωμάτιο και έκλαιγα», εξομολογείται μητέρα.

Και μετά έρχεται το gaming. Μικρόφωνα, συνομιλίες, άγνωστοι.

Το παιδί νομίζει πως “παίζει”. Αλλά κάπου εκεί, αρχίζουν οι πραγματικοί κίνδυνοι.

Οι αρμόδιοι, που μίλησαν στο πλαίσιο έρευνας της εκπομπής του ΣΙΓΜΑ "Κωδικός Πενηνταέξ, μιλούν για δραματική αύξηση των περιστατικών εθισμού, κυβερνοεκφοβισμού, σεξουαλικού εκβιασμού ή ακόμη και προσέγγισης από παιδεραστές.

Ο αλγόριθμος δεν δείχνει την αλήθεια. Δείχνει αυτό που κρατά το βλέμμα.

Και σήμερα, με εργαλεία AI, μια εικόνα μπορεί να κλαπεί, να αλλοιωθεί, να γίνει όπλο.

Και κάπου εδώ μπαίνει το μεγάλο δίλημμα: απαγόρευση ή εκπαίδευση;

Στην Αυστραλία πέρασε νόμος για οριζόντια απαγόρευση στην πρόσβαση παιδιών κάτω των 16 στα social media.

Το παράδειγμα ακολουθούν και ευρωπαϊκές χώρες.

Άλλες χώρες ανησυχούν ότι η απαγόρευση θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα και ότι τα μετακινήσει τα παιδιά σε άλλους κινδύνους.

Γιατί ο ψηφιακός κόσμος δεν είναι εχθρός.

Αλλά χωρίς όρια, χωρίς παιδεία και χωρίς παρουσία, γίνεται παγίδα.

Και τα παιδιά μας, χρειάζονται κάτι περισσότερο από Wi-Fi: χρειάζονται προστασία.

