Ασθενής ψηλή πίεση εγκαθίσταται σταδιακά στην περιοχή. Από τη Δευτέρα στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη η οποία υποχωρεί σταδιακά την Τρίτη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, στα δυτικά όμως θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση, κυρίως στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αργά το απόγευμα όμως θα εμφανίζονται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, με το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα. Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα υποχωρούν.

Η θερμοκρασία τη Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές ενώ από την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά σε αυτές. Το ύψος του χιονιού στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 7 εκατοστά.