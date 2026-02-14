Εκδήλωση διαμαρτυρίας των αγροτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων πραγματοποιείται στη Λευκωσία κατά της εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί έξω από το Σπίτι της Ευρώπης στην Λεωφόρο Λόρδου Βύρωνος στις 11:00 το πρωί.

Διοργανωτές είναι οι αγροτικές οργανώσεις καθώς και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα.

Κύριο αίτημα είναι η απόρριψη της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής -Mercosur, η οποία, σύμφωνα με τις οργανώσεις, απειλεί την επιβίωση των Κυπρίων παραγωγών, την ασφάλεια των τροφίμων και παραδοσιακά προϊόντα όπως το χαλλούμι.