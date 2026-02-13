Στην Κύπρο καταγράφονται από τα υψηλότερα επίπεδα σπατάλης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, είπε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου σε χαιρετισμό στον τελικό και την τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού «mindREsetters της Χρονιάς 2026».

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η Επίτροπος πρόσθεσε ότι η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα και προχωρά με συγκεκριμένες πολιτικές για τη μείωσή του, ωστόσο, επεσήμανε, η πραγματική διαφορά γίνεται στην καθημερινότητα –και αυτό φάνηκε στις απλές, έξυπνες και εφαρμόσιμες προτάσεις των μαθητών και μαθητριών.

Ακολούθως ανέφερε ότι στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μετάβαση της Κύπρου στην κυκλική οικονομία, μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και την ενίσχυση βιώσιμων πρακτικών, σημειώνοντας ότι η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα νέο μοντέλο σκέψης και δράσης, με την εκπαίδευση να έχει καθοριστικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η κλιματική αλλαγή είναι ήδη παρούσα και επηρεάζει την Κύπρο, με αυξημένες θερμοκρασίες, ολιγομβρία και εντεινόμενες πιέσεις στους φυσικούς πόρους και για τον λόγο αυτό, η Κύπρος προχωρά στην ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, συνέχισε.

Απευθυνόμενη στους μαθητές είπε ότι "με τις ιδέες και τα έργα σας αποδεικνύετε ότι η νέα γενιά δεν περιμένει τις λύσεις –τις σχεδιάζει" καλώντας τους να κρατήσουν αυτή τη νοοτροπία και πέρα από το πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ