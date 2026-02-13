Ποινή φυλάκισης διάρκειας δύο χρόνων επέβαλε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας σε άντρα ηλικίας 27 ετών, μετά από εκδίκαση υπόθεσης απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους 10 χιλιάδων ευρώ. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, εταιρεία στη Λάρνακα απέστειλε μέσω τραπεζικού εμβάσματος το χρηματικό ποσό των 10,000 ευρώ, σε εταιρεία στη Λεμεσό, για αγορά οικοδομικών υλικών. Ωστόσο, σε κατοπινή επικοινωνία τους, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία στη Λεμεσό δεν είχε λάβει το χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της και ότι το έμβασμα των χρημάτων έγινε σε τρίτο λογαριασμό, που όπως διαφάνηκε ανήκε στους δράστες της απάτης.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες παράνομα παρενέβησαν στη διαδικτυακή επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail οι δύο εταιρείες και μέσω ψευδούς e-mail που απέστειλαν αναφέροντας τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού τους, εξαπάτησαν την εταιρεία στη Λάρνακα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 28 Ιουνίου, 2023 από τη διευθύντρια της εταιρείας στη Λάρνακα. Από τις εξετάσεις που έγιναν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 27χρονου και εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτός εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 13 Ιουλίου, 2025 και στις 14 Ιουλίου εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα προσωποκράτησης του, διάρκειας τεσσάρων ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων από το ΤΑΕ Λάρνακας, στις 18 Ιουλίου η Αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για εκδίκαση.

Αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέτασε τη μαρτυρία που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε ενώπιον του η Κατηγορούσα Αρχή, έκρινε ένοχο τον 27χρονο για τη διάπραξη των αδικημάτων της εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επέβαλε σε αυτόν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης διάρκειας 12 και 24 μηνών αντίστοιχα.