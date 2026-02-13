O Δήμος Λευκωσίας, ενημερώνει το κοινό ότι λόγω καρναβαλίστικης παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, κατά τις ώρες 11:00 – 14:00, θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση τμήμα της Λεωφόρου Αγίου Ιλαρίωνος, από τη συμβολή με την οδό Σμύρνης έως και τη συμβολή με την οδό Μυκηνών.

Παρακαλείται το κοινό όπως, συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αστυνομίας και των διοργανωτών, χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας, επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

