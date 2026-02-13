Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Ανδρέα Στυλιανού για την Επαρχία Λεμεσού.

Ο κ. Στυλιανού έχει πολυδιάστατη προσφορά στην κοινωνία της Λεμεσού, με αποδεδειγμένη δράση στον αθλητισμό, την επαγγελματική οργάνωση του τομέα της ασφάλειας και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων.





Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Στυλιανού γεννήθηκε στη Λεμεσό και είναι πατέρας πέντε παιδιών, γεγονός που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις αξίες, τις προτεραιότητες και την στάση ζωής του. Η οικογένεια αποτελεί για τον ίδιο θεμέλιο ευθύνης, προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας.

Υπηρέτησε για πολλά χρόνια τον αθλητισμό, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα στον χώρο των Πολεμικών τεχνών. Υπήρξε ιδρυτής και υπεύθυνος μιας από τις μεγαλύτερες σχολές καράτε στην Κύπρο, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν αθλητές που πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις τόσο σε Παγκύπριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η προσφορά του στον αθλητισμό δεν περιορίστηκε μόνο στην προπόνηση αλλά επεκτάθηκε στη διαπαιδαγώγηση νέων ανθρώπων με αρχές, πειθαρχία και ήθος.

Παράλληλα υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της ασφάλειας στην Κύπρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στη θεσμική και επαγγελματική οργάνωση του κλάδου. Διετέλεσε πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Φυλάκων Ιδιωτικής Φύλαξης (ΠΑ.ΣΥ.ΦΙ.ΦΑ.), ενώ σήμερα φέρει τον τίτλο του επίτιμου Προέδρου, ως αναγνώριση της προσφοράς και της δράσης του.

Κατά την θητεία του, πρωτοστάτησε στη αδελφοποίηση του ΠΑ.ΣΥ.ΦΙ.ΦΑ. με το σωματείο << ΟΔΥΣΣΕΑΣ>> της Αθήνας καθώς και με το αντίστοιχο σωματείο της Κρήτης, ενισχύοντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας στον τομέα της ασφάλειας.

Επιπλέον , διετέλεσε Πρόεδρος του συνδέσμου Διαζευγμένων ανδρών, αναδεικνύοντας κοινωνικά ζητήματα που συχνά μένουν στο περιθώριο και δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που χρειάζονται στήριξη, ισότητα και δικαιοσύνη.

Ο Ανδρέας Στυλιανού είναι ευρέως γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο ασκεί διαχρονικά και αθόρυβα , με ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες, άτομα και κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.

Με πολυετή κοινωνική, επαγγελματική και συνδικαλιστική εμπειρία, με βαθιά γνώση των προβλημάτων της καθημερινότητας και με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες της οικογένειας, της προσφοράς και της Κοινωνικής δικαιοσύνης , κατέρχεται στις Βουλευτικές εκλογές στην περιφέρεια Λεμεσού με στόχο να υπηρετήσει τον πολίτη με ευθύνη, αξιοπρέπεια και πράξεις.



