Αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής αποτελεί η ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, που επιτρέπει την ουσιαστική επένδυση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δηλώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η σημερινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μας που ανέρχεται στο 4,5% για το 4ο τρίμηνο του 2025, ο δεύτερος υψηλότερος στην ΕΕ και πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την κυπριακή οικονομία και αποτέλεσμα της υπεύθυνης οικονομικής μας πολιτικής», αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η σταθερά ανοδική πορεία της Κυπριακής οικονομίας, προσθέτει, «μας επιτρέπει να επενδύουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενισχύοντας τις την Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια, τη Στεγαστική πολιτική».

«Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα. Πάνω από όλα η Κύπρος», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.