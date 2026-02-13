Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον μητέρας, η οποία φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά στο 7χρονο παιδί της, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αναίσθητο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του και έλαβε εξιτήριο.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, από τις εξετάσεις φαίνεται ότι η μητέρα έκανε χρήση ηρεμιστικών χαπιών, τα οποία χορήγησε και στο παιδί της. Εντοπίστηκαν, πρόσθεσε, αναίσθητοι από τον σύζυγο της και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.

Το 7χρονο παιδί έλαβε χθες εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του, ενώ η μητέρα εξετάστηκε από κυβερνητικό γιατρό και εκδόθηκε διάταγμα νοσηλείας της, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου «η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση με διακριτικότητα και ευαισθησία σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας» και σημείωσε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να οδηγηθεί στην Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση.

Πηγή: ΚΥΠΕ