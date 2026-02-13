Για αύξηση στην τιμή πακέτου των τσιγάρων εώς τα €7,50 και περαιτέρω ενίσχυση του λαθρεμπορίου από τα κατεχόμενα αν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αλλαγές στον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης, προειδοποίησε ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), που ανήκει στη δύναμη του ΚΕΒΕ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με τη Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΚΑΔΕ αναφέρει ότι, ενόψει της ευρωπαϊκής διαβούλευσης για αναθεώρηση του πλαισίου φορολόγησης, ο Σύνδεσμος κατέθεσε τεκμηριωμένες θέσεις για τις «σημαντικές επιπτώσεις» που, όπως σημειώνει, μπορεί να προκύψουν από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αλλαγές στη σχετική οδηγία.

Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι, εφόσον εφαρμοστούν οι προτεινόμενες αλλαγές στον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης, η τελική τιμή ενός πακέτου τσιγάρων στην Κύπρο θα μπορούσε να αυξηθεί από περίπου €4,50–€5,00 σε €7,00–€7,50, με συνέπειες στη νόμιμη αγορά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Παράλληλα, ο ΣΥΚΑΔΕ συνδέει τις αυξήσεις τιμών με ενίσχυση του λαθρεμπορίου, αναφέροντας ότι η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων από τις κατεχόμενες περιοχές ανέρχεται σήμερα περίπου στο 13% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων και στο 53% της κατανάλωσης καπνού για στριφτά τσιγάρα, με απώλειες για τα δημόσια ταμεία που, όπως προσθέτει, υπερβαίνουν τα €50 εκατομμύρια.

Όπως σημειώνει, στη συνάντηση συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αυστηροποίησης των ποινών για το λαθρεμπόριο καπνικών από τις κατεχόμενες περιοχές, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των τελωνείων με σύγχρονα μέσα, ιδιαίτερα κατά τους ελέγχους στα οδοφράγματα, με στόχο την αποτελεσματικότερη πάταξη της παρανομίας.

Ο ΣΥΚΑΔΕ «στηρίζει τις πολιτικές προστασίας της δημόσιας υγείας και αναγνωρίζει τη σημασία της μείωσης των επιπτώσεων του καπνίσματος», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι πολιτικές φορολόγησης πρέπει να είναι «ισορροπημένες, τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές», ώστε να μην ενισχύουν το λαθρεμπόριο και να μην υπονομεύουν τη νόμιμη αγορά.

Αναφέρει επίσης ότι προγραμματίζει συνάντηση και με τον Υπουργό Οικονομικών για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ