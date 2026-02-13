Δυο άτομα συνέλαβε στις 3 Φεβρουαρίου η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων για κλοπή εξαρτημάτων αξίας χιλιάδων ευρώ από λεωφορεία που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, τα οποία φαίνεται πως προορίζονταν για πώληση ως παλιοσίδερα.

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας αναφέρεται ότι οι δύο άνδρες πρόκειται να παρουσιαστούν ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια στις 3 Μαρτίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κλοπής, έπειτα από τη σύλληψη τους νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην Ορμήδεια.

Πρόκειται «για Ελληνοκύπριο και Ελλαδίτη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου την Τετάρτη, μετά τη σύλληψη τους στις 3 Φεβρουαρίου. Μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια περιπολίας, τους εντόπισαν έξω από περιφραγμένο χώρο όπου βρίσκονταν λεωφορεία που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι «κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο όχημα τους μετέφεραν εξαρτήματα τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τα λεωφορεία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εκτιμώμενη αξία των εξαρτημάτων ανέρχεται στις €10.000, ενώ φαίνεται πως προορίζονταν για πώληση ως παλιοσίδερα».

Ο Αναπληρωτής Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Δεκέλειας, Αστυνόμος, Μάρκος Πέτρου, ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πως «η σύλληψη κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των μελών μας κατά τη διάρκεια περιπολίας. Η κλοπή μετάλλων αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση η αξία των κλοπιμαίων ήταν ιδιαίτερα σημαντική».

Πρόσθεσε πως «τέτοιες υποθέσεις στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Αστυνομία βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

Σημειώνεται ότι «κατά τη σύλληψη τους, στην κατοχή των δύο ανδρών εντοπίστηκε επίσης μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών Τάξης Α, η οποία εκτιμάται ότι προοριζόταν για προσωπική χρήση».

Πηγή: ΚΥΠΕ