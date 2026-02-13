Καθώς η διεθνής κοινότητα προχωρά στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030, η Κύπρος «επαναβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευσή της για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία ως θεμελιώδη ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, σε ομιλία της στην 11η Συνέλευση του Royal Academy of Science International Trust, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου.

Η κ. Μιχαήλ ανέφερε πως η Κύπρος αισθάνεται τιμή που συμμετέχει στην σημαντική αυτή Συνέλευση και τόνισε ότι «η προώθηση των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την επιστήμη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στην «εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2024-2026», η οποία υιοθετεί «μια ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις κρατικές πολιτικές», ανέφερε. Στόχος, όπως επεσήμανε, είναι «να υπερβούμε τη ρητορική και να διαμορφώσουμε δράσεις που αποφέρουν δίκαιο και μετρήσιμο αντίκτυπο τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες».

Περιγράφοντας την ισότητα των φύλων ως «όχι μια περιφερειακή ανησυχία αλλά μια διαρθρωτική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη», υπογράμμισε ότι η στρατηγική διασφαλίζει πως «η δημόσια πολιτική, τα εκπαιδευτικά συστήματα και το πλαίσιο καινοτομίας είναι συμπεριληπτικά, δίκαια και προσανατολισμένα στο μέλλον». Αναγνωρίζοντας ότι η χρηματοδότηση αποτελεί «καθοριστικό παράγοντα ενίσχυσης της συμπερίληψης», η Κύπρος, ανέφερε, έχει θεσπίσει «ειδικά προγράμματα υποτροφιών για γυναίκες άνω των 30 ετών, με στόχο την επανακατάρτιση και την ένταξή τους στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας».

Μέσω αυτών των πολιτικών, ανέφερε η κ. Μιχάηλ, η χώρα επενδύει «σε ένα εργατικό δυναμικό ικανό να συμβάλλει σε ηθικές και κοινωνικά υπεύθυνες επιστημονικές λύσεις», με γνώμονα την πεποίθηση ότι «η συμπεριληπτική επιστήμη αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνία στο σύνολό της».

Υιοθετώντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα ότι «περισσότερες γυναίκες και κορίτσια στην επιστήμη σημαίνουν καλύτερη επιστήμη», η κ. Μιχαήλ επαναβεβαίωσε για την ετοιμότητα της Κύπρου «να στηρίξει την υλοποίηση της διακήρυξης αποτελεσμάτων της Συνέλευσης» και την αποφασιστικότητά «να οικοδομήσει ένα μέλλον στο οποίο κάθε κορίτσι θα μπορεί να ονειρεύεται με τόλμη και να συμβάλλει πλήρως ως επιστήμονας, καινοτόμος και ως ηγέτιδα».

Πηγή: ΚΥΠΕ