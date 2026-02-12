Για «σοβαρή και διαχρονική υποστελέχωση» κάνει λόγο η Σχολική Εφορεία Πάφου, σε επιστολή της στις 10 Φεβρουαρίου προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, όπου αναφέρεται στην ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προστασίας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί προς το Υπουργείο για ενίσχυση της Σχολικής Εφορείας με Επιμελητές/τριες, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί επαρκής στελέχωση, με αποτέλεσμα η κατάσταση να έχει καταστεί «οριακή και μη διαχειρίσιμη» προστίθεται.

Τονίζεται ότι η Σχολική Εφορεία Πάφου διαχειρίζεται ιδιαίτερα αυξημένο και κρίσιμο όγκο εργασιών, καθώς εργοδοτεί περίπου 300 ωρομίσθιους εργαζόμενους, έχει υπό την ευθύνη της 37 σχολικές μονάδες και το Ειδικό Σχολείο Θεοσκέπαστης (σε ό,τι αφορά την εργοδότηση Σχολικών Συνοδών/Βοηθών), που εξυπηρετούν χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ διαχειρίζεται ετήσιο προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 10 εκ. ευρώ.

Παρά ταύτα, προστίθεται, το σύνολο των διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων διεκπεραιώνεται από μόλις 6 υπαλλήλους και έναν κλητήρα, ο οποίος επί σειρά ετών εκτελεί και καθήκοντα δημοσιοϋπαλληλικά, περιλαμβανομένης της διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων.

Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε «έντονη εργασιακή εξουθένωση» και «αυξημένη ψυχολογική πίεση» που προκαλεί η έλλειψη προσωπικού, καθώς και στον «υπαρκτό κίνδυνο πρόκλησης λαθών λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διαχείρισης του υπέρμετρου φόρτου εργασίας». Επιπρόσθετα, επισημαίνεται η επιβάρυνση από συσσωρευμένα προβλήματα και εκκρεμότητες πολλών ετών.

Η Σχολική Εφορεία Πάφου ζητά την άμεση λήψη μέτρων προστασίας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού, καθώς και η εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της Σχολικής Εφορείας.

Ζητά τέλος έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου, προκειμένου να αποφευχθούν «δυσμενείς συνέπειες» τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τη δημόσια διοίκηση.

