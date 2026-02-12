H Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει την υποστήριξη της ασφάλειας των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων στις Βρυξέλλες, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αστυνομική ανακοίνωση αναφέρει ότι για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί ομάδα 13 μελών της Κυπριακής Αστυνομίας (ΜΜΑΔ), η οποία θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων χώρων συνεδριάσεων.

Σήμερα, Πέμπτη τα 13 μέλη της ΜΜΑΔ παρέχουν ασφάλεια στο Άτυπο Συμβούλιο για την Ανταγωνιστικότητα.

Η ομάδα θα συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες ασφάλειας, από τις προπαρασκευαστικές συσκέψεις και ενημερώσεις μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ