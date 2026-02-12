Τις εκθέσεις των Αρχιερέων στους διαφόρους διαλόγους συζήτησε κατά τη σημερινή της συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η Ιερά Σύνοδος συνήλθε την Πέμπτη, στην πρώτη τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρίαν του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου και εργάσθηκε αποκλειστικώς με τις εκθέσεις των Αρχιερέων στους διαφόρους διαλόγους.

Έγινε διεξοδική συζήτηση των θεμάτων και των πορισμάτων στα οποία κατέληξαν και λήφθηκαν αποφάσεις για την περαιτέρω πορεία των διαλόγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ