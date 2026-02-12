Αγροτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα καλούν τους πολίτες και ειδικά τους αγρότες να συμμετάσχουν σε εκδήλωση κατά της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο, στις 11:00, έξω από το Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία.

Σε ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρεται ότι στην εκδήλωση αφού εγκριθεί το ψήφισμα προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επιδοθεί σε εκπρόσωπο της μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο.

Την Εκδήλωση στηρίζουν EKA, Παναγροτικός, ΝΕΔΗΠΑ, TERRA CYPRIA, ΠΕΟ, Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, Καταναλωτές, ΠΕΚ, Ευρωαγροτικός, ACCEPT LGBTI CYPRUS, ΠΟΓΟ, ΝΑΚ, ΚΟΣΠ, ΕΣΕΜ, Προοδευτική, ΕΔΟΝ, ΠΟΑ, Κίνημα Οικολόγων, ΝΕΔΗΚ/ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, LAONA.

Διαβάστε επίσης: Ιταλία: 2χρονος κινδυνεύει να πεθάνει λόγω λανθασμένης μεταμόσχευσης καρδιάς

Πηγή: ΚΥΠΕ