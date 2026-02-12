Κακόβουλα φαίνεται να τέθηκε φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αυλή οικίας στη Λάρνακα.

Σε ανακοίνωση η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι η ώρα 17:12, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε αυλή οικίας στη Λάρνακα και για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 17:25.

Όπως αναφέρεται, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε συσσωρευτές ηλεκτρικών εργαλείων, σε ανοιχτό χώρο με υποτυπώδη κάλυψη, στην αυλή της οικίας.

Σημειώνεται ότι από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, επηρεάστηκε εξοπλισμός κουζίνας που βρισκόταν στον χώρο, ενώ ζημιές υπέστη και μέρος της περίφραξης της οικίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, «κατόπιν διερεύνησης για τα αίτια, η πυρκαγιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα».