Στο 42,3% ανέρχεται για το 2024 το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται ως επιστήμονες και μηχανικοί στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην Επιστήμη. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 40,5%.

Σε επίπεδο ΕΕ, ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται στους συγκεκριμένους τομείς ακολουθεί αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την Eurostat, από 3,4 εκατομμύρια το 2008, αυξήθηκε σε 5,2 εκατομμύρια το 2014 και έφτασε τα 7,9 εκατομμύρια το 2024.

Το 2024, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 40,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού επιστημόνων και μηχανικών στην ΕΕ. Το ποσοστό ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες έντασης γνώσης (45,1%) και συνολικά στον τομέα των υπηρεσιών (45,0%). Στη μεταποίηση, οι γυναίκες αποτελούσαν το 22,4% των επιστημόνων και μηχανικών, ενώ σε άλλες δραστηριότητες το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 23,6%.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία, σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ των κρατών μελών. Τα υψηλότερα ποσοστά γυναικών επιστημόνων και μηχανικών το 2024 καταγράφηκαν στη Λετονία (50,9%), τη Δανία (48,8%), την Εσθονία (47,9%), την Ισπανία (47,6%) και στη Βουλγαρία και την Ιρλανδία (47,3%). Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Φινλανδία (30,7%), την Ουγγαρία (31,7%), το Λουξεμβούργο (32,4%), τη Σλοβακία (33,6%) και τη Γερμανία (34,6%).

Σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS 1), οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειοψηφία των επιστημόνων και μηχανικών σε 11 περιφέρειες της ΕΕ. Στην Ισπανία, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις Κανάριες Νήσους (58,8%), στην περιφέρεια Centro (52,5%), στη Noroeste (52,4%) και στη Sur (50,3%). Στην Πορτογαλία, πλειοψηφία γυναικών σημειώθηκε στη Região Autónoma dos Açores (57,3%) και στη Μαδέρα (56,4%). Αντίστοιχα, στην Πολωνία στις περιφέρειες Makroregion Centralny (54,8%) και Makroregion Wschodni (54,0%), στη Βουλγαρία στην περιφέρεια Severna i yugoiztochna (53,3%), στη Σουηδία στη Norra Sverige (52,0%) και στη Λετονία (50,9%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά σε περιφερειακό επίπεδο καταγράφηκαν στην ουγγρική περιφέρεια Közép-Magyarország (30,0%), στη φινλανδική Manner-Suomi (30,7%), στη Sud της Ιταλίας (31,1%) και στις γερμανικές περιφέρειες Rheinland-Pfalz (31,3%), Baden-Württemberg (31,7%) και Hessen (32,3%).

Πηγή: ΚΥΠΕ