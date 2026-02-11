Για τον σάλο που προκλήθηκε μετά την επιστολή για απόσυρση του τραγουδιού «Jalla» μίλησε στο Μεσημέρι και Κάτι η ηθοποιός, Πόπη Αβραάμ.

Η Πόπη Αβραάμ, η οποία συνυπόγραψε την εν λόγω επιστολή, επεσήμανε ότι «από χθες έχω μείνει κατάπληκτη. Όταν είχαν απευθυνθεί σε μένα άνθρωποι αγαπητοί με κύρος, με τους οποίους συνάδει η αισθητική και η κρίση μας για διάφορα θέματα, και μου είπαν να υπογράψω, τους είπα ότι δεν έχω δει το videoclip αλλά τους εμπιστεύομαι και συνυπόγραψα. Δεν μετανιώνω απλώς αυτό που με εκπλήσσει είναι ότι από χθες δέχθηκα ένα καταιγισμό ύβρεων και προσβολών γιατί συνυπέγραψα αυτή την επιστολή».

Μεταξύ άλλων είπε ότι ενώ είχε τοποθετηθεί για άλλα σοβαρά θέματα, κανείς δεν σχολίασε τίποτα, ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Ξεκαθάρισε ότι «εγώ δεν είμαι φαν της Eurovision. Δεν παρακολουθώ ποτέ, μου προκαλεί πονοκέφαλο. Άκουσα σήμερα το τραγούδι, δεν μου κάνει καμιά αίσθηση, είναι θόρυβος».

Πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό τον θεσμό και ανεβαίνει η αδρεναλίνη τους να ζουν όλο αυτό το πανηγύρι αλλά το να αντιδρούν σε κάτι τέτοιο, ενώ δεν αντιδρούν σε άλλα θέματα με εξέπληξε πάρα πολύ».

Ερωτηθείσα πού βρίσκει το κακό με το τραγούδι και το videoclip, είπε ότι «κατά την άποψη μου δεν έχει αισθητική, δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα μου δεν προάγει τον πολιτισμό. Όχι πως περίμενα ότι ένα τραγούδια της Eurovision να προάξει τον πολιτισμό γι αυτό και δεν την παρακολουθώ».

Σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, δήλωσε ότι «βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ελευθερία αλλά όταν ξοδεύονται λεφτά από τον δημόσιο κορβανά έχουν ευθύνη και έχω και εγώ δικαίωμα να εκφέρω την άποψή μου. Γιατί είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη».

Κατέληξε αναφέροντας ότι «δεν θέλω να βλέπω καθόλου αυτό το τραγούδι, δεν θέλω να το ακούω. Το απορρίπτω».

