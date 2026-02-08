Μόλις έγινε η αποκάλυψη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Το ΡΙΚ παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής, 8 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, το video clip του τραγουδιού «Jalla» με την Antigoni να εντυπωσιάζει.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήρθε η ημέρα. Το «Jalla» σημαίνει «κι άλλα». Θέλουμε όλη η Ευρώπη να λέει μία κυπριακή λέξη […] Είναι ένα τραγούδι που όλοι μπορούν να το τραγουδήσουν. Είναι Κύπρος. Ήθελα να δείξω τη χώρα μας. Το νησί που αγαπώ τόσο πολύ», είπε η εκπρόσωπος της Κύπρου σε δηλώσεις της.

Να θυμίσουμε ότι η Κύπρος διαγωνίζεται στο δεύτερο μισό, του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, στις 14 Μαΐου.