Τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές με σκοπό την κλοπή, κλοπής από πρόσωπο, και συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λεμεσού, στις 08/02/2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώριση τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.