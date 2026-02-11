Ο Κώστας Κατσώνης, που απεβίωσε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, σφράγισε την πολιτιστική ζωή της Λάρνακας και όχι μόνο, ήταν ένας ακούραστος εργάτης του πολιτισμού, υπήρξε ένας εξαιρετικός καθηγητής και άνθρωπος των Γραμμάτων και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ Δήμαρχοι και Φορείς της πόλης.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε πως «ο Κώστας Κατσώνης ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον πολιτισμό της Λάρνακας, αφού πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, ενώ ανέλαβε και άλλες πρωτοβουλίες για δημιουργία πολιτιστικών δρώμενων στην πόλη. Το κενό που αφήνει πίσω του στη Λάρνακα είναι δυσαναπλήρωτο, αφού ήταν ένας άνθρωπος που σφράγισε την πολιτιστική ζωή της πόλης και ένας ακούραστος εργάτης του πολιτισμού» ανέφερε.

Ο Δήμαρχος Αραδίππου Χριστόδουλος Πάρτου εξέφρασε «βαθιά θλίψη για την απώλεια του Κώστα Κατσώνη, ενός εκλεκτού τέκνου της πόλης μας, που με το ήθος, το έργο και τη διαχρονική του προσφορά σφράγισε την πνευματική και πολιτιστική ταυτότητα της Αραδίππου».

Ο Κώστας Κατσώνης, σημείωσε, «υπήρξε δάσκαλος, φιλόλογος, επιστήμονας και λογοτέχνης με σπουδαία ακαδημαϊκή πορεία και πλούσιο συγγραφικό έργο. Υπηρέτησε με αφοσίωση την εκπαίδευση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στη Δημοτική όσο και στη Μέση Εκπαίδευση, ενώ διετέλεσε Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού».

Η Αγγέλα Καϊμακλιώτη, Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών ανέφερε πως «προσωπικά αποχαιρετώ έναν στενό συνεργάτη και έναν άνθρωπο που τίμησε με τη στάση ζωής του την Παιδεία και τον Πολιτισμό. Η συνεργασία μας υπήρξε για μένα πολύτιμη εμπειρία μάθησης και έμπνευσης» είπε.

Πρόσθεσε πως «ο Κώστας Κατσώνης δεν στόχευε την επιφάνεια αλλά την ουσία. Και αυτήν υπηρέτησε με συνέπεια, σεμνότητα και βαθιά ανθρωπιά. Η μνήμη του θα παραμένει ζωντανή μέσα από το έργο του και μέσα από όλους εμάς που είχαμε την τιμή να συμπορευτούμε μαζί του».

Εξάλλου ο Αντρέας Μορφίτης, Αντιπρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου του ΚΥΚΕΜ ανέφερε ότι «ο Κώστας Κατσώνης υπήρξε ένας εξαιρετικός καθηγητής και άνθρωπος των Γραμμάτων, με αδιαμφισβήτητη την προσφορά προς τον κόσμο του πολιτισμού, στα κοινά της Λάρνακας και διακρινόταν για την αφοσίωση και προσήλωση του προς τις ανθρώπινες αξίες».

Ο εκλιπών, συνέχισε ο κ. Μορφίτης, «για μια εικοσαετία υπήρξε Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών την οποία καθιέρωσε, ανέδειξε και την υπερασπίστηκε ως ένα βάθρο δημόσιου διαλόγου και δημόσιων εκδηλώσεων».

Εξαλλου, με ανακοίνωση του ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει «τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Κώστα Κατσώνη, ενός εξέχοντος πνευματικού ανθρώπου που σφράγισε με το έργο και την παρουσία του την πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της πόλης μας και της Κύπρου ευρύτερα, αφού υπήρξε διακεκριμένος λογοτέχνης, ερευνητής της κυπριακής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, αφοσιωμένος παιδαγωγός και ακούραστος εργάτης του πολιτισμού».

Προστίθεται ότι «με πολυετή και ευδόκιμη προσφορά στην εκπαίδευση, με πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, με ενεργό συμμετοχή σε πολιτιστικούς θεσμούς και πρωτοβουλίες, συνέβαλε καθοριστικά στην καλλιέργεια της σκέψης, της γνώσης και της δημιουργικής έκφρασης των νέων ανθρώπων».

Η πόλη της Λάρνακας, συνεχίζει η ανακοίνωση, «τον ευγνωμονεί ιδιαίτερα για την πολύπλευρη προσφορά του, τόσο για την πρωτοβουλία και τη συμβολή του στην ίδρυση και ενίσχυση σημαντικών πολιτιστικών φορέων όσο και για τη διαρκή παρουσία του στα πολιτιστικά δρώμενα, το ήθος, τη συνέπεια και την ανιδιοτελή αφοσίωσή του στα γράμματα και τον πολιτισμό».

Η απώλειά του Κώστα Κατσώνη, σημειώνεται, «αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην πνευματική ζωή του τόπου μας. Το έργο και η παρακαταθήκη του, όμως, θα παραμείνουν ζωντανά και θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις επόμενες γενιές».

Ο Δήμος Αραδίππου σε δική του ανακοίνωση αναφέρει πως «η προσφορά του Κώστα Κατσώνη στα γράμματα και τον πολιτισμό υπήρξε πολυσχιδής και ουσιαστική. Ως λογοτέχνης, ερευνητής της κυπριακής ιστορίας και μελετητής της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση, ανάδειξη και προώθηση της πνευματικής μας κληρονομιάς, ενώ με την πολύχρονη δράση του σε πολιτιστικούς και λογοτεχνικούς φορείς, αλλά και με τη δημιουργική του παρουσία σε εκδοτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, καλλιέργησε το ήθος, την αγάπη για το βιβλίο και την ιστορική μνήμη».

Ιδιαίτερα σημαντική, προστίθεται στην ανακοίνωση, «υπήρξε η συμβολή του εκλιπόντος στον Δήμο Αραδίππου. Ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και σχολικός έφορος, ως Γραμματέας της Επιτροπής Πολιτισμού επί σειρά ετών, ως μέλος συγγραφικών και εκδοτικών ομάδων του Δήμου, εργάστηκε με συνέπεια, όραμα και ανιδιοτέλεια για την πολιτιστική ανάπτυξη και την καταγραφή της ιστορίας του τόπου μας. Η συμμετοχή του σε εμβληματικές εκδόσεις και η επιμέλεια δημοτικών εντύπων αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Σημειώνεται επίσης πώς «ο Κώστας Κατσώνης δεν υπήρξε μόνο ένας άνθρωπος των γραμμάτων, αλλά υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, με βαθιά αγάπη για την Αραδίππου και τους ανθρώπους της. Το έργο του και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μας μνήμη».

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, την οποία ο Κώστας Κατσώνης υπηρέτησε για 20 χρόνια ως Πρόεδρος, εκφράζει σε ανακοίνωση της «βαθύτατη θλίψη για το θάνατο του εκπαιδευτικού, συγγραφέα και διακεκριμένου μελετητή της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 10 Φεβρουαρίου 2026».

Προστίθεται πως ο εκλιπών «γεννήθηκε στην Αραδίππου το 1949. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Παιδαγωγικά (M.Ed.) στο Trenton College of New Jersey των ΗΠΑ και υπήρξε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο την παιδική και νεανική λογοτεχνία».

Υπηρέτησε «την κυπριακή εκπαίδευση επί 38 συναπτά έτη (1971–2009), αρχικά ως δάσκαλος στη Δημοτική Εκπαίδευση και στη συνέχεια ως φιλόλογος στη Μέση Εκπαίδευση. Διετέλεσε Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης με ειδικά καθήκοντα στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ μετά την αφυπηρέτησή του συνεργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Παράλληλα, συνεχίζει η ανακοίνωση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, «ανέπτυξε μακρά και ουσιαστική δράση στον χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Διετέλεσε Γραμματέας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση και εδραίωση του θεσμού στην Κύπρο και υπήρξε βασικός συντελεστής της ετήσιας επιθεώρησης «Ανέμη» καθώς και επιμελητής σημαντικών εκδόσεων και συλλογικών έργων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο υπήρξε εκτενές και πολυσχιδές, αφού μελέτες, δοκίμια, διηγήματα, ποιητικές συλλογές και σχολικά εγχειρίδια φέρουν τη σφραγίδα της επιστημονικής του επάρκειας και της βαθιάς παιδαγωγικής του συνείδησης. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν τα «Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο» (1992), «Η Μελίνα της Κερύνειας» (2003), «Πρόσωπα και θέματα της κυπριακής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας» (2003), «Γράμμα από τον ουρανό» (2006), καθώς και σημαντικές μελέτες για την εξέλιξη της κυπριακής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους».

Παράλληλα, ο Κώστας Κατσώνης «συνέβαλε στη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων για την Ιστορία και τα Κοινωνικά Θέματα, αφήνοντας διαρκές αποτύπωμα στην εκπαιδευτική πράξη. Ωστόσο, η προσφορά του δεν περιορίστηκε στη συγγραφή και τη διδασκαλία, αλλά ανέπτυξε έντονη πολιτιστική και συνδικαλιστική δράση, υπηρέτησε σε πολιτιστικές επιτροπές και φορείς της Λάρνακας και της Αραδίππου και συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πνευματικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι του τόπου».

Για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας «την οποία υπηρέτησε ως Πρόεδρος για μια εικοσαετία, ο Κώστας Κατσώνης υπήρξε στυλοβάτης και εμψυχωτής. Η παρουσία του έντυνε κάθε πρωτοβουλία και κάθε εκδήλωση με ήθος, νηφαλιότητα και βαθιά πίστη στην αποστολή της Παιδείας και του Πολιτισμού και υπήρξε άνθρωπος χαμηλών τόνων και υψηλής προσφοράς, ένας γνήσιος εργάτης των γραμμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ