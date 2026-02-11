Απεβίωσε ο εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, Κώστας Κατσώνης.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με ανάρτησή της στα ΜΚΔ, την Τετάρτη το πρωί, εξέφρασε θλίψη, σημειώνοντας πως ο Κώστας Κατσώνης υπήρξε σημαντικό στέλεχος στα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την Εκπαίδευση, τόσο από τη θέση του Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης του Υπουργείου, όσο και μέσα από την ενεργό και ουσιαστική συμβολή του στον τομέα της Παιδικής και Νεανικής Λογοτεχνίας.

Η ΥΠΑΝ αναφέρει επίσης ότι ο εκλιπών διακρίθηκε για τη διάθεσή του να στηρίζει τον συνάνθρωπό του και να συμβάλλει έμπρακτα στην κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη της Κύπρου.

Η κ. Μιχαηλίδου εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Πηγή: ΚΥΠΕ