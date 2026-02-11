Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Αρχηγείου Αστυνομίας αναφορικά με την αυτεπάγγελτη διερεύνηση που έχει ξεκινήσει εναντίον του Δημάρχου Πάφου, σε σχέση με υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του, καθώς και με καταγγελία επιχειρηματία και φερόμενου θύματος για σοβαρά αδικήματα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι καταγγελία για παρατυπίες στο Δήμο Πάφου η οποία είχε υποβληθεί το 2022, διαβιβάστηκε στις 9 Ιανουαρίου φέτος στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Όπως είπε ο κ. Κόνσολος σε σχέση με την αυτεπάγγελτη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων «οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους».

Για τις καταγγελίες περί παρατυπιών στον Δήμο Πάφου, ο κ. Κόνσολος είπε ότι η υπόθεση τελεί υπό διερεύνηση και βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση διερευνήθηκε από την Αστυνομία και στις 9 Ιανουαρίου 2026 διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Η αρχική καταγγελία, που αφορούσε φερόμενες διάφορες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου, είχε υποβληθεί το 2022.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και το 2022, όταν έγινε καταγγελία για φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Ακολούθως, το 2023 δόθηκαν οδηγίες για εμπλοκή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διεξαχθούν περαιτέρω εξειδικευμένοι έλεγχοι. Το 2024 η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα βάσει των ευρημάτων, συμπλήρωσε.

Ακολούθως ο κ. Κόνσολος ανέφερε ότι «διερευνήθηκε η υπόθεση από το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος και στις 9 Ιανουαρίου, 2026 ο φάκελος στάλθηκε εκ νέου στην Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες και αναμένουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ