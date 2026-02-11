Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 05:30 σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο 47χρονου, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο συγκροτήματος κατοικιών στη Λάρνακα.

Μέλη της Πυροσβεστικής κατέσβησαν την πυρκαγιά, από την οποία το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητο 38χρονου που βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο.

Στη σκηνή μετέβησαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή από Πυροσβεστική και Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι η φωτιά στο όχημα τέθηκε κακόβουλα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση εμπρησμού.

