Με ανακοίνωση στα ΜΚΔ η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβηση αποχαιρέτησε τον 33χρονο Παντελή που «έφυγε» ξαφνικά. «Τον χαρακτήριζαν η καλοσύνη της ψυχής του, το ζεστό του χαμόγελο και η ζωντάνια του, στοιχεία που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη και στις καρδιές όλων μας».

Αυτούσια η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας με λεπτομέρειες για την Κηδεία του Παντελή.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης ανακοινώνει με ανείπωτη θλίψη τον αδόκητο χαμό του κριτή της γραμματείας υδατοσφαίρισης της Ομοσπονδίας, Γεωργίου Παντελή, ο οποίος έφυγε τόσο άδικα χθες 9 Φεβρουαρίου.

Ο Παντελής μας, μόλις 33 ετών, έφυγε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Τον χαρακτήριζαν η καλοσύνη της ψυχής του, το ζεστό του χαμόγελο και η ζωντάνια του, στοιχεία που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη και στις καρδιές όλων μας. Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 11/2/2026 και ώρα 15.00 στον ιερό ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αραδίππου. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14.30.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.

