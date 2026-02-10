Για έναν ολόκληρο χρόνο ανέμενε το μόσχευμα που θα έδινε τέλος στον αγώνα του με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ένας 38χρονος. Το πολυπόθητο τηλεφώνημα τελικά ήρθε, ωστόσο η ελπίδα έσβησε λίγες ώρες αργότερα, όταν δεν κατέστη δυνατή η διευθέτηση αερομεταφοράς από τον Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Η μητέρα του 38χρονου μίλησε στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, εξηγώντας πως πρόκειται για μια σπάνια πάθηση για την ηλικία του γιου της. Όπως ανέφερε, ο 38χρονος εντάχθηκε στη λίστα μεταμόσχευσης και περίμενε τον εντοπισμό κατάλληλου δότη, ο οποίος τελικά βρέθηκε στην Αθήνα, όπου έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα.

«Στις 2 Φεβρουαρίου, στις 10:45 το βράδυ, λάβαμε τηλεφώνημα από τον ΟΑΥ ότι βρέθηκε μόσχευμα και μας είπαν να περιμένουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σε περίπου 15 λεπτά μας κάλεσαν από την Αθήνα, από το Ωνάσειο, και μας είπαν ότι μέσα σε μία ώρα θα ερχόταν ασθενοφόρο για να μας μεταφέρει στη Λάρνακα και από εκεί με αεράμπουλανς στην Αθήνα».

Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. «Πέρασε η μία ώρα, το ασθενοφόρο δεν ήρθε. Τηλεφωνήσαμε ξανά και μας είπαν ότι αναζητούσαν αεράμπουλανς. Εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση», σημείωσε.

Η οικογένεια, σε μια προσπάθεια να προλάβει τον χρόνο, αναζήτησε εναλλακτικές λύσεις και εντόπισε εισιτήρια για Αθήνα στις 5:00 το πρωί. Ωστόσο, η καθυστέρηση δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την ιατρική ομάδα. «Δεν βρέθηκε αεράμπουλανς και χάσαμε το μόσχευμα», είπε με συγκίνηση.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 38χρονος παραμένει περιορισμένος στο σπίτι, καθώς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να μην ασθενήσει. Ερωτηθείσα αν υπήρξε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ενημέρωση ή απολογία από τον ΟΑΥ, απάντησε αρνητικά.

«Αποφασίσαμε ως οικογένεια να μεταβούμε στην Αθήνα», δήλωσε, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρίσκονται πιο κοντά στο νοσοκομείο, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα όταν βρεθεί νέο μόσχευμα.

«Δεν μας χρειάζεται η απολογία. Μακάρι να μπορούσαν να βρουν λύση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν κι άλλα νεαρά άτομα που βρίσκονται στην ίδια θέση με τον γιο μας», πρόσθεσε.

Όπως υπογράμμισε, αν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση ότι δεν διατίθεται άμεσα αεροδιακομιδή, η οικογένεια θα μπορούσε να είχε προβεί σε άλλες ενέργειες ώστε να μη χαθεί η πολύτιμη ευκαιρία.

«Είναι πολύ δύσκολο. Ο γιος μου φάνηκε τυχερός, γιατί περίμενε έναν χρόνο. Φάνηκε τυχερός… αλλά τελικά το μόσχευμα χάθηκε», κατέληξε.

Ερωτηθείσα για το ζήτημα η λειτουργός του Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας Μόνικα Κυριάκου , ανέφερε αρχικά ότι ο ΟΑΥ ενημερώθηκε για το περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα «ο Οργανισμός έλαβε ενημέρωση από το νοσηλευτήριο που θα αναλάμβανε τη μεταμόσχευση γύρω στις 11:00 το βράδυ, με την επισήμανση ότι ο ασθενής έπρεπε να παρουσιαστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα. «Στη βάση της υφιστάμενης καταγεγραμμένης διαδικασίας που ακολουθεί ο Οργανισμός για τη διαχείριση αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, προχωρήσαμε άμεσα σε επικοινωνία με όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες αερομεταφοράς», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Κυριάκου, καμία από τις εταιρείες δεν μπορούσε να διεκπεραιώσει την πτήση εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων. «Μιλάμε για χρονικό περιθώριο μόλις τριών ωρών από τη στιγμή της ενημέρωσης», σημείωσε.

Ακολούθως, όπως εξήγησε, διερευνήθηκε το ενδεχόμενο μεταφοράς του ασθενούς με εμπορική πτήση, δεδομένου ότι δεν απαιτείτο αεροδιακομιδή. «Δεν υπήρχε καμία πτήση προς Αθήνα, από τις 11:00 το βράδυ μέχρι τις 5:00 και κάτι το πρωί, που να επιτρέπει στον ασθενή να βρίσκεται εντός του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος», ανέφερε.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια είχε εξασφαλίσει εισιτήρια για πρωινή πτήση στις 5:30 π.μ, ο λειτουργός επιβεβαίωσε ότι «ο ασθενής ενημερώθηκε από το Ωνάσειο πως το χρονικό αυτό πλαίσιο θα ήταν ήδη αργά και το μόσχευμα θα έπρεπε να διατεθεί αλλού».

Όπως πρόσθεσε, ο ΟΑΥ ζήτησε από το Ωνάσειο να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης της διαδικασίας λήψης του μοσχεύματος, ώστε ο ασθενής να μπορέσει να παρουσιαστεί με καθυστέρηση δύο έως τριών ωρών. «Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, καθώς το μόσχευμα δεν βρισκόταν στην Ελλάδα αλλά στη Ρουμανία και η απόφαση ανήκε στο εκεί νοσηλευτήριο», εξήγησε.

«Κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπήρχε κανένα άλλο διαθέσιμο μέσο στη διάθεση του Οργανισμού για να ενεργοποιηθεί», ανέφερε, προσθέτοντας πως το περιστατικό «αναδεικνύει ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο υπήρχε και στο παρελθόν».

Η λειτουργός του ΟΑΥ τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη καταγεγραμμένη διαδικασία εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας που να μην ακολουθήθηκε στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά το περιστατικό ο Οργανισμός έχει ξεκινήσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, «χωρίς ωστόσο να μπορεί να διασφαλιστεί σε ποσοστό 100% η διαθεσιμότητα πτητικού μέσου, καθώς αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ώρα, το χρονοδιάγραμμα και οι καιρικές συνθήκες».

Τέλος, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί μη ενημέρωσης της οικογένειας. «Ο Οργανισμός από την πρώτη στιγμή ήταν σε συνεχή επαφή με τον ασθενή. Όταν λήφθηκε η απόφαση ακύρωσης της μεταμόσχευσης από το Ωνάσειο, επικοινωνήσαμε άμεσα μαζί του, τον ενημερώσαμε για όλα τα δεδομένα και του δόθηκε πλήρης πληροφόρηση», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρξε επικοινωνία».

