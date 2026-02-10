Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις/δοκιμασίες των υποψηφίων για φοίτηση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2026 – 2027, θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Υγειονομική εξέταση: 30 Μαρτίου 2026 μέχρι 09 Απριλίου 2026

Αθλητική δοκιμασία: 14 Απριλίου 2026 και 15 Απριλίου 2026

Ψυχοτεχνική δοκιμασία: 18 Απριλίου 2026

Λεπτομέρειες αναφορικά με τις ώρες προσέλευσης των υποψηφίων, σε κάθε εξέταση/δοκιμασία, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας. Σημειώνεται ότι δεν θα σταλούν προσωπικές επιστολές.

Στον συνημμένο Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2026, (Τόμος Α΄), που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αντλήσουν πληροφόρηση τόσο για τα απαιτούμενα προσόντα, όσο και για τα απαιτούμενα έντυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22807540, 22807702 και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας (www.mod.gov.cy).