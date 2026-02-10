Φωτιά ξέσπασε χθες, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σε βαν όχημα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Αντρέα Κεττή, το όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Γερμασόγεια, υπέστη ζημιές στο χώρο της μηχανής.

Κατά την κατάσβεση της φωτιάς, όπως σημειώνει, δεν κινδύνευσε κανείς και δεν χρειάστηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν αργότερα σήμερα.

