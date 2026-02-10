Στις 25 Ιανουαρίου, 2026, τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι, άγνωστος άντρας, αφού διέρρηξε το υποστατικό, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εντός και έθεσε φωτιά με αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε επτά από αυτά.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 39χρονου κάτοικου Λευκωσίας, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

