Δηλώνοντας ότι παραμένει συνδικαλιστής ανεξαρτήτως της υπηρεσίας στην οποία θα τοποθετηθεί, ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει σήμερα νομοθετημένη «πρώτη γραμμή» βάσει του σχεδίου της Αστυνομίας, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος υπηρέτησε επί 14 χρόνια σε συνθήκες πρώτης γραμμής. Όπως ανέφερε, όπου κι αν υπηρετεί θα συνεχίσει να εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους αστυνομικούς και να τοποθετείται δημόσια, καθώς αυτό αποτελεί μέρος του ρόλου του.

Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι, σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα, έχουν ήδη αποσταλεί σχετικές ενημερώσεις μέσω των νομικών συμβούλων της συντεχνίας, υπογραμμίζοντας πως για την ΙΣΟΤΗΤΑ υπεράνω όλων βρίσκονται η πατρίδα, η Αστυνομία, ο τόπος και το δημόσιο συμφέρον. Τόνισε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε δημόσιο διάλογο για ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί δευτερεύοντα ή ακόμη και τριτεύοντα, καθώς, όπως είπε, το ουσιώδες είναι πώς θα ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και πώς η συντεχνία μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τον τόπο.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι, όπως είπε, περίπου το 80% αυτών είχε τεθεί εδώ και χρόνια από τη συντεχνία και πλέον υιοθετείται. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι παραμένουν κρίσιμες εκκρεμότητες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αιτήματα των αστυνομικών, τα οποία –όπως ανέφερε– τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα με το επιχείρημα ότι προέχει η αποστολή τους. Υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή χωρίς επαρκή κάλυψη για την επικινδυνότητα, χωρίς αναθεωρημένο οργανόγραμμα και χωρίς την αναγκαία, κυρίως ηθική, στήριξη.

Σε σχέση με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑ ανέφερε ότι οι δυνατότητες υπάρχουν, ωστόσο απαιτούνται και οι κατάλληλες νομοθεσίες. Όπως είπε, κρίσιμες τροποποιήσεις, όπως αυτές που αφορούν το ηχητικό υλικό, δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, παρά το γεγονός ότι αποτελούν βασικό εργαλείο για σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Επισήμανε επίσης ότι, σε τομείς όπως η βία στα γήπεδα και η δράση των συνδέσμων, οι σχετικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε και στην ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης του εκβιασμού, σημειώνοντας ότι δεν υφίσταται εξειδικευμένο τμήμα για το συγκεκριμένο αδίκημα, παρότι, όπως είπε, η «προστασία» που πωλείται σε επιχειρηματίες αποτελεί μία από τις κύριες πηγές εσόδων του υποκόσμου μετά τα ναρκωτικά. Υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας ξεκάθαρων πρωτοκόλλων και δομών ώστε τα θύματα να μπορούν να απευθύνονται πιο εύκολα στις Αρχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του συνδικαλισμού, τονίζοντας ότι χωρίς αυτόν δεν θα ήταν γνωστές οι συνθήκες που επικρατούν στην πρώτη γραμμή. Όπως είπε, ο συνδικαλισμός μετέφερε τόσο την εικόνα όσο και τις εισηγήσεις που επέτρεψαν να φτάσει η συζήτηση στο σημερινό επίπεδο, απορρίπτοντας χαρακτηρισμούς περί «οχληρίας» ή «αποκεφαλισμών». Τόνισε ότι στόχος είναι η προστασία των αστυνομικών της πρώτης γραμμής, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα χρειαστούν όχι μόνο ηθική αλλά και νομική στήριξη.

Απαντώντας σε προσωπικές επιθέσεις που δέχθηκε, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι αυτές έχουν ήδη καταγγελθεί θεσμικά και πως ο ίδιος δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια σε προσωπικό επίπεδο, καθώς για τον ίδιο προέχει το συμφέρον του τόπου και η εκπροσώπηση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών.

Υπογράμμισε ακόμη ότι «το κυριότερο όπλο της Αστυνομίας είναι ο ίδιος ο αστυνομικός», σημειώνοντας ότι η Αστυνομία δεν είναι στρατός και ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος δεν μπορεί να γίνεται με λογικές που αγνοούν τις πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι ένστολοι, οι οποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κινδύνους όλο το εικοσιτετράωρο.

Αναφερόμενος σε πρόσφατα επεισόδια, σημείωσε ότι οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους, ωστόσο ανέδειξε πρακτικά προβλήματα οργάνωσης, όπως η έλλειψη ασφαλών χώρων στάθμευσης για περιπολικά, τα οποία –όπως είπε– συχνά παραβλέπονται στη δημόσια συζήτηση. Τόνισε την ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας και ενιαίας στάσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συντεχνία δεν ενδιαφέρεται για «likes», αλλά για την ουσιαστική προώθηση όσων έχουν ανάγκη οι αστυνομικοί ώστε να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες για παραβατικές συμπεριφορές, ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες και δημοσιευμένες διαδικασίες, καθώς και τέσσερις διαφορετικοί μηχανισμοί ελέγχου της Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη αστυνομική υπηρεσία στην Ευρώπη με τόσο εκτεταμένο πλέγμα ελέγχου. Τόνισε ότι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, ενδέχεται να υπάρχουν διεφθαρμένα άτομα, όμως στην Αστυνομία υπάρχει σαφής διαδρομή για καταγγελίες και διερεύνηση.

Τέλος, αναφέρθηκε στις εκκρεμείς νομικές διαδικασίες σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα, σημειώνοντας ότι αναμένονται αποφάσεις από τα δικαστήρια, ενώ μελέτες για θέματα ασφάλειας, πρώτης ανταπόκρισης και επικινδυνότητας, όπως είπε, παραμένουν εδώ και μήνες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η συντεχνία θα συνεχίσει να προχωρεί με γνώμονα το καλό της Αστυνομίας και του τόπου.

