Σε αιχμηρή ανακοίνωση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, απαντώντας σε δημόσιες αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή. Η συντεχνία κάνει λόγο για ανάγκη διαφύλαξης της δημοκρατικής λογοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία δεν λειτουργεί ως «στρατόπεδο» ούτε οι αστυνομικοί είναι «νεοσύλλεκτοι» που οφείλουν άκριτη υπακοή.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η διατήρηση υψηλού επιπέδου δημόσιου διαλόγου προϋποθέτει σαφή διάκριση μεταξύ στρατιωτικής πειθαρχίας και ενσυνείδητης νομιμότητας που οφείλει να διέπει τη λειτουργία της Αστυνομίας. Όπως αναφέρεται, η φωνή των εργαζομένων δεν συνιστά αναστάτωση, αλλά θεσμική εγγύηση διαφάνειας και δικλείδα ασφαλείας έναντι νοοτροπιών που συγχέουν την πειθαρχία με την υποταγή.

Αναφορικά με δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού περί «οχληρίας», η ΙΣΟΤΗΤΑ ξεκαθαρίζει ότι ο συνδικαλισμός και ο έλεγχος της Διοίκησης αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία ενός ευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Παράλληλα, υπερασπίζεται τον Πρόεδρο του Κλάδου, Νίκο Λοΐζιδη, επισημαίνοντας ότι έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών στην «πρώτη γραμμή», τόσο στη ΜΜΑΔ όσο και σε αστυνομικούς σταθμούς, απορρίπτοντας υπαινιγμούς περί έλλειψης μαχητικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε τηλεφωνική επικοινωνία που, σύμφωνα με τη συντεχνία, είχε ο Υπουργός με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΙΣΟΤΗΤΑΣ την 1η Φεβρουαρίου 2026, κατά την οποία φέρεται να διατυπώθηκε η φράση ότι «αν ήταν ο Αρναούτης, θα αποκεφάλιζε τον Λοΐζιδη». Η συντεχνία χαρακτηρίζει την αναφορά αυτή, ακόμη και ως σχήμα λόγου, ως ένδειξη αυταρχικής νοοτροπίας ξένης προς τον νομικό πολιτισμό και επικίνδυνης για ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.

Κλείνοντας, η ΙΣΟΤΗΤΑ υπογραμμίζει ότι η «πρώτη γραμμή» για έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο είναι η υπεράσπιση της νομιμότητας, της αποτελεσματικότητας, της ισονομίας και της αξιοπρέπειας κάθε αστυνομικού, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνει προσηλωμένη στις αρχές του κράτους δικαίου.







Διαβάστε επίσης: Φυτιρής: Εξήγγειλε νέες φυλακές και ακτοφυλακή