Την Τετάρτη θα ανακοινώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου την απόφασή του για την προσωποκράτηση ή μη των 4 υπόπτων που συνελήφθησαν την Κυριακή για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου. Οι τέσσερεις προσήχθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον Δικαστήριο, το οποίο διέταξε όπως παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την απόφασή του.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο από εξεταστή της υπόθεσης, υπάρχει μαρτυρία που δημιουργεί εύλογη υποψία ότι οι ύποπτοι 2, 3 και 4 ενέχονται στο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας ενώ ο 1ος ύποπτος ενέχεται και στα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και παράνομης κατοχής επιθετικού οργάνου.

Στις 21:20 το βράδυ της Κυριακής μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν σε υποστατικό, αφού έλαβαν πληροφορία ότι μέλη των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων θα είχαν συνάντηση εκεί. Κατά την άφιξη της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν έξω από το εν λόγω υποστατικό ο πρώτος ύποπτος, ηλικίας 43 ετών από τη Λάρνακα. Κατά την σωματική έρευνα που του έγινε καθώς και στο τσαντάκι μέσης που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκε μια σιδερογροθιά και ακολούθως συνελήφθη.

Επιπρόσθετα στην είσοδο του υποστατικού εντοπίστηκε ο δεύτερος ύποπτος, επίσης από την Λάρνακα μετά από σωματική έρευνα που του έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 3000 ευρώ, χωρίς ο ίδιος να απαντήσει οτιδήποτε για την κατοχή τους. Συνελήφθη στη συνέχεια για παράνομη κατοχή περιουσίας.

Στην είσοδο του υποστατικού εντοπίστηκε επίσης ο τρίτος ύποπτος από την Λάρνακα. Μετά από σωματική έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 5000 ευρώ και συνελήφθη για το αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Στο μέρος εντοπίστηκε και ο τέτατρτος ύποπτος, ηλικίας 30 ετών και σε σωματική έρευνα εντοπίστηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 12.810 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο ανακρινόμενος ο πρώτος ύποπτος ανέφερε ότι είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα, ενώ όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ισχυρίστηκε ότι προέρχονται από το επίδομα. Όσον αφορά την σιδερογροθιά ανέφερε ότι την αγόρασε από περίπτερο στην Λάρνακα.

Ο δεύτερος ύποπτος ανέφερε ότι είναι τουρίστας, κάνει διακοπές τους τελευταίους μήνες και διαμένει σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην Λάρνακα. Όσον αφορά τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του, ανέφερε ότι τα έφερε από το εξωτερικό για τις διακοπές του. Επίσης ανέφερε ότι στις 8.2.26 ήρθε με λεωφορείο στην Πάφο για να φάει στο συγκεκριμένο υποστατικό.

Όσον αφορά τον τέταρτο ύποπτο, αναφέρθηκε ότι μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η λήψη κατάθεσης στη μητρική του γλώσσα, με τον δικηγόρο του να ζητά όπως η κατάθεση του πελάτη του ληφθεί στην παρουσία διερμηνέα.

Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ότι οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Ενδεικτικά είπε, πως μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 3 καταθέσεις και για την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου θα ληφθούν ακόμη 25.

Καταθέσεις θα ληφθούν επίσης από τους λειτουργούς του γραφείου εργασίας για το κατά πόσο οι ύποπτοι 1 και 3 λαμβάνουν επίδομα όπως ισχυρίστηκαν. Επίσης εξετάσεις θα γίνουν στο ξενοδοχείο που ανέφερε ο 2ος ύποπτος ότι διαμένει. Θα γίνουν επίσης εξετάσεις στις στάσεις λεωφορείων σε Λάρνακα και Πάφο για να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός του δεύτερου υπόπτου, ενώ κατάθεση θα ληφθεί και από τον 4ο ύποπτο με την βοήθεια διερμηνέα και θα γίνουν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η σχέση των πιο πάνω προσώπων.

Θα εξεταστούν ακόμη κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή του εστιατορίου για να διαπιστωθεί ο τρόπος μετάβασης των υπόπτων στο μέρος και κατά πόσο αυτοί συνοδεύονταν από άλλα πρόσωπα.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε πως τυχόν απόλυση των υπόπτων θα επηρεάσει δυσμενώς το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, αφού υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι ύποπτοι να επηρεάσουν μάρτυρες από τους οποίους αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις.

Σημειώνεται πως οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόπτων έφεραν ένσταση στην κράτηση των πελατών τους με το αιτιολογικό ότι όσα λέει ο εξεταστής δεν δικαιολογούνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ