Μια νέα μελέτη με τη συμμετοχή πάνω από 50.000 παιδιών στις ΗΠΑ διαπίστωσε ότι τέσσερις ή περισσότερες ώρες την ημέρα μπροστά σε οθόνες σχετίζεται με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η σωματική δραστηριότητα αναδεικνύεται ως ο πιο ισχυρός προστατευτικός παράγοντας μεταξύ του χρόνου μπροστά σε οθόνες και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, αντιπροσωπεύοντας έως και το 39% αυτής της συσχέτισης.

Η μελέτη του Nature Portfolio αποκαλύπτει ότι ο υπερβολικός χρόνος μπροστά σε οθόνες στα παιδιά σχετίζεται με σημαντικά επιβλαβείς συνέπειες για την ψυχική τους υγεία με διάφορες διαταραχές: ΔΕΠΥ, άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς, ακόμη και κατάθλιψη.

«Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο σε αυτά τα αποτελέσματα είναι η υψηλή πιθανότητα κατάθλιψης», είπε η Δρ. Hannah Nearney, κλινική ψυχίατρος. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση πιθανότητας εμφάνισης κατάθλιψης κατά 61%, άγχους κατά 45%, προβλημάτων συμπεριφοράς ή διαγωγής κατά 24% και ΔΕΠΥ κατά 21%.

Είπε ότι ενώ υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες για την κατάθλιψη, η θεραπεία από νεαρή ηλικία μπορεί να παρουσιάσει προκλήσεις που μπορεί να επηρεάσουν περαιτέρω αρνητικά τη ζωή ενός ασθενούς, εν μέρει λόγω των παρενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση αντικαταθλιπτικών.

