Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, που περιλάμβαναν, με ρίψη χημικών και πετροπόλεμο, σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο ΓΣΠ μετά τον αγώνα μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ Λάρνακας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας, τα επεισόδια προκλήθηκαν όταν περίπου 150 άτομα κινήθηκαν προς την δυτική κερκίδα του σταδίου, όπου βρισκόταν η διοίκηση, με την Αστυνομία να επιχειρεί να τους απωθήσει, κάνοντας χρήση χημικών, ενώ οι οπαδοί απάντησαν ρίχνοντας πέτρες προς τα μέλη της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τα επεισόδια προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε υπηρεσιακά οχήματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάατε επίσης: «Eγκληματική δράση, η ανοχή τέλειωσε»-Αντίδραση ΣΑΚ για τα επεισόδια στο ΓΣΠ

Πηγή: ΚΥΠΕ