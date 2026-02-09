Τον έντονο αποτροπιασμό και την αγανάκτησή του για τα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο στάδιο ΓΣΠ στη Λευκωσία, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΠΟΕΛ–ΑΕΚ, εκφράζει ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), κάνοντας λόγο για «πλήρη ασυδοσία και καθαρά εγκληματικές ενέργειες».

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΑΚ τονίζει ότι τα χθεσινά γεγονότα ξεπέρασαν κάθε όριο οπαδικής βίας και μετατράπηκαν σε οργανωμένες επιθέσεις, όχι μόνο εναντίον μελών της Αστυνομίας αλλά και εναντίον της κρατικής περιουσίας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σημειώθηκε άνευ προηγουμένου καταστροφή περιπολικών και υπηρεσιακών οχημάτων, γεγονός που, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, συνιστά άμεση επίθεση στο κράτος και στον φορολογούμενο πολίτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και η κλοπή αστυνομικού εξοπλισμού από τα κατεστραμμένα οχήματα. Ο ΣΑΚ προειδοποιεί ότι η κατοχή και χρήση αστυνομικού εξοπλισμού από πολίτες αποτελεί βαρύτατο κακούργημα και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο Σύνδεσμος καταγγέλλει ότι τα μέλη της Αστυνομίας δεν είναι δυνατόν να αφήνονται «έρμαια σε οργανωμένες ομάδες κρούσης που δρουν με όρους αντάρτικου πόλης» και απαιτεί την άμεση αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, όπως κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και μαρτυρίες, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, ζητεί να οδηγηθούν χωρίς καθυστέρηση ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι κατέχουν κλεμμένο αστυνομικό εξοπλισμό.

Στην ανακοίνωση τίθενται και σοβαρά ερωτήματα για το πώς επετράπη η κλιμάκωση τέτοιων επεισοδίων σε εκτεταμένες λεηλασίες, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για πλήρη θωράκιση των αστυνομικών που καλούνται να διαχειριστούν εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις με ανεπαρκή, όπως αναφέρεται, μέσα.

Ο ΣΑΚ διαμηνύει ότι δεν θα παραμείνει θεατής στην απαξίωση του θεσμού της Αστυνομίας, σημειώνοντας πως η καταστροφή περιπολικών και η κλοπή εξοπλισμού αποτελούν, κατά την εκτίμησή του, το τελικό στάδιο μιας αναρχίας που καλλιεργήθηκε στους αθλητικούς χώρους. Κλείνοντας, θέτει το ερώτημα προς την κοινωνία: «Ο κόσμος της Κύπρου θέλει Αστυνομία ικανή να επιβάλει τον νόμο ή Αστυνομία-στόχο για τους εγκληματίες;».