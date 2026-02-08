Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται απόψε μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στο κέντρο της Παλιάς Πόλης της Πάφου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου, τέσσερα οχήματα της Δύναμης με μέλη του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ) έφθασαν στο σημείο και εισήλθαν αιφνιδιαστικά σε υποστατικό όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ιδιωτικό πάρτι με θαμώνες.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό δρόμων γύρω από την περιοχή, ενώ ένοπλοι αστυνομικοί φρουρούν τα σημεία πρόσβασης στην περιοχή.

Η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων είναι ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής οι λόγοι της επιχείρησης και τα αδικήματα που διερευνώνται δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

