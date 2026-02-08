Σοβαρό περιστατικό οδικής ασφάλειας καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (08/02/2026) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, με εμπλεκόμενο ένα διερχόμενο ημιφορτηγό (pickup) που μετέφερε ακάλυπτο και επικίνδυνα προεξέχον φορτίο.

Σύμφωνα με το RoadReportCY, το όχημα μετέφερε μακριές χαλύβδινες ράβδους (σίδερα μπετόν) που εκτείνονταν αρκετά μέτρα πέρα από το πίσω μέρος του οχήματος. Οι μεταλλικές ράβδοι ήταν ανεπαρκώς ασφαλισμένες και προεξείχαν εμφανώς στο οδόστρωμα, θέτοντας άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς.

Το βίντεο, που καταγράφηκε ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, δείχνει τις ράβδους να λυγίζουν προς τα κάτω και να ταλαντεύονται καθώς το pickup κινούνταν.

