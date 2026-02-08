Το Διεθνές Συμβούλιο Ελέγχου Ναρκωτικών (INCB) του ΟΗΕ διοργάνωσε τον περασμένο Νοέμβριο - Δεκέμβριο συντονισμένη διεθνή επιχείρηση με την επωνυμία «eVAPER8» για τον έλεγχο και εντοπισμό υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία ενδεχομένως να περιέχουν νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 23 Νοεμβρίου - 21 Δεκεμβρίου 2025. Στην Κύπρο τον εθνικό συντονισμό ανέλαβε το Τμήμα Τελωνείων με την συμμετοχή και συνδρομή της Αστυνομίας (ΥΚΑΝ και Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων), των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Κατά την επιχειρησιακή περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί εντατικοί έλεγχοι στις εισαγωγές εμπορευμάτων από τρίτες χώρες. Παράλληλα κατά την ίδια περίοδο διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 3 υποστατικά πώλησης κανναβινοειδών (CBD) στη Λευκωσία, στην Πάφο και στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου στις 2, 11 και 18 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Κατά τους ελέγχους αυτούς εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν ή κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

Υποστατικό Λευκωσίας:

Τελωνείο: 85 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Από αυτά, 25 διαφορετικά δείγματα από κάθε προϊόν διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί κατά πόσο περιείχαν κανναβινοειδή ή άλλες ψυχότροπες ουσίες.

ΥΚΑΝ : 269 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβινόλη (THC)

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες : 20 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Κυπριακή Δημοκρατία κατά παράβαση του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου 70(Ι)/2001.

Υγειονομικές Υπηρεσίες : 2 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), οι οποίες απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο 54(Ι)/1996.

Υποστατικό Πάφου:

Τελωνείο: 33 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Από αυτά, 7 διαφορετικά δείγματα από κάθε προϊόν διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί κατά πόσο περιείχαν κανναβινοειδή ή άλλες ψυχότροπες ουσίες.

ΥΚΑΝ : 13 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν τετραυδροκανναβινόλη (THC), 15 προϊόντα που περιείχαν κάνναβη και 12 χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη.

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες : 3 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Κυπριακή Δημοκρατία, κατά παράβαση του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου 70(Ι)/2001.

Υγειονομικές Υπηρεσίες: 1 συσκευασία προϊόντος που περιείχε κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), οι οποίες απαγορεύεται να διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμο 54(Ι)/1996.

Υποστατικό Παραλιμνίου:

Τελωνείο: 75 τεμάχια υγρών για ηλεκτρονικό τσιγάρο. Από αυτά, 24 διαφορετικά δείγματα από κάθε προϊόν διαβιβάστηκαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί κατά πόσο περιείχαν κανναβινοειδή ή άλλες ψυχότροπες ουσίες.

ΥΚΑΝ : 234 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κάνναβη ή τετραυδροκανναβιόλη (THC)

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες : 2 συσκευασίες προϊόντων που περιείχαν κανναβινοειδείς ουσίες (CBD), για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στη Κυπριακή Δημοκρατία, κατά παράβαση του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης Νόμου 70(Ι)/2001.

Η έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου στα δείγματα των υγρών για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που διαβιβάστηκαν για έλεγχο ανέφερε ότι σε όλα περιέχονταν απαγορευμένες ναρκωτικές ή νέες ψυχότροπες συνθετικές ουσίες, κάποιες από αυτές ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, γι αυτό και το Τμήμα Τελωνείων προχώρησε στην κατάσχεσή τους. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν φαίνεται από την συσκευασία των προϊόντων να έχουν προέλευση άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις χώρα παραγωγής και προέλευσης είναι η Ελλάδα.

Με βάση την εν λόγω επιχείρηση και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν σε λιποθυμίες και απώλεια αισθήσεων μαθητών σε σχολεία το Τμήμα Τελωνείων, η ΥΚΑΝ, όπως και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εκφράζουν την ανησυχία τους και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κυκλοφορία και κατανάλωση τέτοιων προϊόντων, ιδιαίτερα από τους νέους στη χώρα μας.