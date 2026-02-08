Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκε ο 27χρονος, ο οποίος καταζητείτο από την Αστυνομία διαρρήξεις και κλοπές και συνελήφθηκε χθες.

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του για περίοδο 6 ημερών.

Ο 27χρονος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, με την Αστυνομία να προβαίνει σε καταδίωξη και ρίψη πυροβολισμών για ακινητοποίηση του οχήματός του.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 16:00 χθες, εντοπίστηκε σε περιοχή στα Λειβάδια Λάρνακας, όχημα το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο.

Ο οδηγός, αναφέρεται, όταν αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας, προσπάθησε να εκκινήσει το όχημα για να διαφύγει και στην προσπάθεια του κινήθηκε με πισινή ταχύτητα και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα.

Ο οδηγός «ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα», αναφέρει η Αστυνομία, προσθέτοντας πως «έγινε χρήση υπηρεσιακού πιστολιού για ακινητοποίηση του οχήματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ