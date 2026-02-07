Γύρω στις 4 το απόγευμα, εντοπίστηκε σε περιοχή της Λάρνακας, όχημα το οποίο είχε καταγγελθεί ως κλοπιμαίο. Ο οδηγός όταν αντιλήφθηκε τα μέλη της Αστυνομίας, προσπάθησε να εκκινήσει το όχημα για να διαφύγει.



Στην προσπάθεια του κινήθηκε με πισινή ταχύτητα και προσέκρουσε σε υπηρεσιακό όχημα. Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα. Έγινε χρήση υπηρεσιακού πιστολιού για ακινητοποίηση του οχήματος.



Οι εξετάσεις συνεχίζονται.



