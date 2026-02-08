Με βαθιά θλίψη το Ιδιωτικό Νοσοκομείο ΛΗΤΩ αποχαιρετά ένα από τα ιδρυτικά του μέλη και έναν διακεκριμένο ιατρό.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση του Νοσοκομείου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, «η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του Νοσηλευτηρίου».

Αυτούσια η ανάρτηση:

Έφυγε σήμερα ένας εξαίρετος ιατρός, αλλά πάνω απ’ όλα ένας εξαίρετος άνθρωπος, μέλος της οικογένειας του Ιδιωτικού Νοσοκομείου ΛΗΤΩ. Ο Δρ. Τάκης Κυθραιώτης ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του Νοσηλευτηρίου μας και μέχρι τις τελευταίες του ημέρες προσέφερε το έργο του με αφοσίωση, έχοντας πάντα πρώτο μέλημα την υγεία του κάθε ασθενή.

Το έργο του υπήρξε μεγάλο. Υπήρξε επίσης ιδρυτής του «Φάρου Ζωής», μιας πρωτοβουλίας στην οποία πίστεψε πρώτος και την οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία — ένα έργο που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Η οικογένεια του Ιδιωτικού Νοσοκομείου ΛΗΤΩ είναι σήμερα φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες σε όλους μας. Αιωνία σου η μνήμη. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

