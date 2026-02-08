Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών και στγκεκριμένα ενός κιλού κάνναβης, η Αστυνομία προχώρησε χθες βάσει δικαστικών ενταλμάτων στη σύλληψη ακόμη δύο προσώπων.

Πρόκειται για 23χρονο και 19χρονη, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα επταήμερης κράτησής τους.

Σημειώνεται, ότι για την ίδια υπόθεση τελεί υπό οκταήμερη κράτηση ακόμη ένα πρόσωπο ηλικίας 22 ετών.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.